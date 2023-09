Caso TikTok, Il Mattino: Osimhen ha accusato la SSC Napoli di razzismo

Notizie Calcio Napoli - Victor Osimhen furioso per il famoso video della discordia di TokTok postato dalla SSC Napoli non solo perché sfottò, ma anche perché potenzialmente razzista in quanto lo paragona a un cocco.

Video TikTok, Napoli razzista per Osimhen

Come infatti su legge su Il Mattino oggi in edicola: "mezza Nigeria ha accusato il Napoli di razzismo, Victor è tra questi". Poco importa che mezza squadra abbia provato a calmarlo: il nigeriano era furioso e anche al momento del goal non si è scomposto troppo continuando a polemizzare. Solo dopo quando ha abbracciato Lindstrom si è un po' sciolto. Ora bisogna capire quanto questo episodio peserà sul contratto da firmare per cui le parti stanno lavorando dall’estate.