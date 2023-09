"Bentornato Kvaradona, compie un capolavoro!". Kvaratskhelia domina, voti e pagelle

Ultime notizie Napoli - Napoli-Udinese 4-1, di seguito le pagelle dell’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli-Udinese 4-1, pagelle Kvaratskhelia

Gazzetta dello Sport 7,5

“Bentornato Kvaradona, 192 giorni dopo l’ultimo gol. Ha voglia, si capisce dal via. Punta, sterza, salta l’uomo, si procura il rigore, centra due pali, assiste Cholito-gol e fa festa dopo una magia: scavino al portiere e boato”

Tuttosport 8

“Gara totale. Dà un assaggio della sua qualità fin dai primi minuti. Si procura il rigore del vantaggio, colpisce due pali, un assist e il gioiellino del 3 a 0 dopo 192 giorni senza gol col Napoli”

Corriere dello Sport 8

“Si procura il rigore, colpisce il palo con un sinistro al volo da poco più di un metro, un altro con il destro a giro. Sarebbero stati due gol da applausi, quelli che riceve nel momento in cui ruba palla a Bijor, salta Silvestri, e se ne va urlando sotto la curva B dopo aver compiuto un capolavoro. Serve anche il cross per il 4-1 del Cholito. Straripante”

Il Mattino 7.5

"Il gran ritorno. Strappa con rabbia la palla a Bijol e dopo 192 giorni ritrova il gol con uno scavetto tenerissimo nella notte più bella. Ma non solo: per lui pure ben due pali. Ha una sensibilità nel controllo di palla unica. Manda in bambola Ebosele che provoca il rigore quasi per giramento di testa. Brillante, iper attivo, sempre in partita. Non si eclissa neanche quando il risultato viene blindato (dal 37'st Elmas sv con il suo ingresso ci sono una serie di variazione sul tema. con una prova di 4-4-2 ma anche altro"