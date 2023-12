"Barcellona squadra vera", Tuttosport replica a De Laurentiis: forse non ha visto molte partite dei blaugrana

L'edizione odierna di Tuttosport analizza il sorteggio di Champions League ha messo a confronto Napoli e Barcellona negli ottavi di finale.

Il quotidiano piemontese ha commentato la reazione di De Laurentiis dopo il sorteggio:

Quando Aurelio De Laurentiis si dice «molto» contento del sorteggio di Champions League, perché il Barcellona è «una squadra vera, come la nostra», non si capisce bene se il presidente campione d'Italia in carica si riferisca alla storia del club blaugrana o se invece, più semplicemente, non abbia visto molte partite della squadra di Xavi Hernández. Considerato l'accostamento al suo Napoli (che, quest'anno, non ha di certo dimostrato di essere una squadra vera in senso stretto), la prima ipotesi sembra essere anche la più probabile.