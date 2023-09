Anguissa fuori dagli schemi di Garcia? Gazzetta: Rudi gli ha fatto una richiesta, lui perde riferimenti

Ultime notizie Napoli - André Frank Zambo Anguissa viene da due prove molto negative: a Genova è stato il peggiore in campo, incapace di trovare una posizione in campo in cui sentirsi a suo agio. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Anguissa fuori dagli schemi di Garcia?

Al di là dell’aspetto fisico e di un ritardo di preparazione che appare evidente, è anche dal punto di vista tattico che Anguissa non sembra ancora pienamente calato nelle idee di Garcia: