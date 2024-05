RAI - Retroscena Gasperini-Napoli: già un anno fa fu contattato, ma piazza e senatori si opposero

Retroscena Gasperini-Napoli rivelato dal giornalista Ciro Venerato ai microfoni del Tg Rai:

"Nota a margine: già la scorsa estate (e la Rai lo riferì) il Napoli pensò a Gasperini. Il tecnico non fu contattato stavolta da Aurelio De Laurentiis ma da persone vicine al club neo campione d'Italia. Anche in quel caso Gasperini mostrò interesse ( possiamo serenamente certificarlo) non temendo la famosa asticella ( fare meglio di Spalletti faceva paura a tutti). Fu il Napoli a chiamarsi fuori dopo aver letto le irate reazione popolari. Anche qualche senatore fece notare che cambiare modulo era un rischio".