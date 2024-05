L'attaccante Joshua Zirkzee sarà pezzo pregiato della prossima campagna trasferimenti per il Bologna, come riporta Tuttomercatoweb.

Zirkzee piace al Napoli

L'olandese piace praticamente a tutte le big d'Italia: il Milan è quella che si è mossa per prima, la Juventus ci pensa soprattutto se dovesse arrivare una maxi proposta per Vlahovic, l'Inter è attenta e il Napoli può affondare con l'addio di Osimhen. All'estero anche Bayern Monaco e alle big inglesi, Arsenal in primis, ci pensano.