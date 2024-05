Italiano-Napoli, spunta una clausola di rinnovo automatico con la Fiorentina ma la decisione sul futuro è già arrivata

Ultime calcio - Vincenzo Italiano è sempre nella lista di 4 nomi seguiti con attenzione da Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione. Il tecnico della Fiorentina, però, ha nel suo contratto una clausola di rinnovo automatico in caso di qualificazione in Europa League, che centrerebbe in caso di vittoria della Conference League nella finale del 29 maggio ad Atene contro l’Olympiakos.

Italiano Napoli spunta una clausola pro Fiorentina

Come riporta La Repubblica, però, i suoi procuratori hanno già comunicato l’intenzione del tecnico di lasciare al termine della stagione.