Abbonamenti e biglietti Napoli, il club da tre anni ha deciso di dividere il Maradona in due: i dettagli

Ultime notizie SSC Napoli - Il 98% dei tifosi del Napoli ha confermato il suo posto. Restano disponibili, per scelta del club come scrive Repubblica, altri 24mila biglietti per le singole partite.

“La campagna abbonamenti del Napoli è stata un successo. La vendita libera delle tessere è durata poche ore, la quota complessiva degli abbonamenti è di oltre 24mila, raggiungendo il limite imposto dalla società che da tre stagioni ha deciso di suddividere lo stadio Maradona in due: una parte può prenotare in anticipo, l’altra è destinata alla vendita libera del biglietto per accontentare l’appassionato”