McTominay: "Tutti dicono 'dobbiamo vincere di nuovo', ma in realtà quest'anno..."

Ultimissime Calcio Napoli - Intervista di Scott McTominay a Il Mattino dal ritiro del Napoli di Castel di Sangro.

Ecco un estratto sugli obiettivi della prossima stagione:

Quale sarà il primo obiettivo di questo Napoli in Europa?

«Il primo obiettivo sarà non farsi distrarre. Pensare sempre alla prossima gara, una alla volta. So che all'inizio della stagione tutti pensano "Dobbiamo vincere, dobbiamo farlo di nuovo, dobbiamo fare questo o quello", ma in realtà noi dobbiamo concentrarci solo sulla nostra mentalità. Quella che abbiamo costruito nel primo anno insieme.

Ci sono 90 minuti da giocare per ogni partita, si può vincere, ma si può anche perdere o pareggiare. Proprio per questo non bisogna pensare a altro. Oggi dobbiamo pensare solo agli allenamenti, al ritiro, al campo. Dobbiamo finire questa preparazione al meglio e poi dimostrare quello che sappiamo fare quando ne avremo l'occasione in campo».