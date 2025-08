Calciomercato Napoli: non solo Simeone, sbloccate altre due cessioni

Calciomercato Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il Napoli ha praticamente sbloccato tre cessioni. Lasceranno gli azzurri Simeone, Cajuste ed anche Cheddira. Per l'argentino si tratta con il Torino sulla base di un prestito con obbligo mentre per Cajuste si lavora per un prestito con diritto.

Cessioni calciatori Napoli

