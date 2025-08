Sky - Conte credeva di aver trovato il suo Bernardo Silva, ma il mercato ha cambiato gli scenari

Calciomercato Napoli - I colleghi di Sky Sport fanno il punto sul mercato SSC Napoli in uscita con la situazione legata a Giacomo Raspadori sempre più verso l'Atletico Madrid:

"L'Atletico Madrid è un'opzione concreta per Raspadori. E' una trattativa che prosegue in maniera lenta ma neanche tanto. Conte voleva usarlo come una sorta di Bernardo Silva a centrocampo, come Guardiola ha il suo nel City. Ma al momento potrebbe concretizzarsi questa cessione in Spagna per lui. Così come può definirsi quella di Simeone al Torino".