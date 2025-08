TMW conferma CN24: "Zortea offerto al Napoli"

Calciomercato Napoli - La redazione di TMW conferma quanto scritto da CalcioNapoli24 in merito a Nadir Zortea che nelle scorse settimane era stato offerto agli azzurri:

"Nadir Zortea è stato proposto al Napoli nelle scorse settimane. Il terzino destro, ex Atalanta e acquistato dal Cagliari un'estate fa, è valutato circa 8 milioni, ma non è la prima scelta per gli azzurri, al netto dell'intenzione di giocare in un club più blasonato.

Del resto lo stesso Zortea, nel corso delle ultime settimane, aveva auspicato un possibile trasferimento in una big di Serie A dopo l'ottima stagione giocata proprio con la maglia del Cagliari. "Penso che in questi anni in cui sono stato un po' a farmi le ossa sono sempre riuscito ad aggiungere uno scalino. Credo che l'anno prossimo possa essere una buona annata, penso di essere pronto e non vedo l'ora di misurarmi anche con dei livelli superiori, nel caso in cui fosse possibile"".