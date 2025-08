Tuttosport - Spinazzola può cambiare ruolo con l'arrivo di Gutierrez: ecco dove potrebbe giocare

Calciomercato Napoli - L'eventuale arrivo di Miguel Gutierrez potrebbe far cambiare ruolo a Spinazzola come si legge su Tuttosport:

"Sul fronte mercato, la dirigenza azzurra ha rimodulato le proprie strategie. Accantonata - almeno per il momento - l’idea di un esterno offensivo per il tridente, l’attenzione si è spostata su un laterale “basso” abile in entrambe le fasi di gioco. Il nome in cima alla lista del ds Manna è sempre quello di Miguel Gutiérrez, talento classe 2001 del Girona. L’intesa tra il Napoli e il club spagnolo è vicina, con una cifra che si aggira sui 20 milioni di euro, inclusi bonus, mentre si lavora per definire gli ultimi dettagli contrattuali con l’entourage del giocatore, che dovrebbe legarsi agli azzurri con un contratto quinquennale da 2,5 milioni netti a stagione. Qualora i partenopei decidessero di dirottare il budget sul terzino, allora, Spinazzola fungerebbe da esterno offensivo e si alternerebbe con Noa Lang".