Grealish motivato a giocare con De Bruyne nel Napoli: ha messo in stand by il Tottenham

Calciomercato Napoli - Il doppio colpo, terzino ed ala, dipenderà dalla cessione di Giacomo Raspadori. Se l'ex Sassuolo lascerà Napoli, il club allora proverà l'acquisto di un altro calciatore offensivo come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Jack Grealish intanto spinge per giocare con l'amico De Bruyne.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"In quest'ottica il profilo di Jack Grealish, 29 anni, in uscita dal City e motivato a raggiungere il suo amico De Bruyne, è ancora in auge nonostante la corte del Tottenham. Resistono anche Federico Chiesa e Jadon Sancho, più lontani da Liverpool e United. Il bis, però, in questa fase appare legato all'eventuale uscita di Giacomo Raspadori"