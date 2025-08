Calciomercato Napoli, resta in bilico il futuro di Giacomo Raspadori che potrebbe partire specialmente in direzione Atlético Madrid. Anche se, evidenzia Il Mattino oggi in edicola, non ci sono particolari aggiornamenti sul fronte spagnolo dalle ultimissime ore.

Calciomercato Napoli: chi può arrivare al posto di Raspadori

Le intenzioni della SSC Napoli però sono chiare: via solo per un’offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro, con la cifra che verrebbe poi reinvestita sul mercato per un obiettivo in particolare: l’esterno sinistro alto.