Calciomercato Notizie - Ademola Lookman continua a creare caos in casa Atalanta. L'attaccante nigeriano neanche oggi si è presentato a Zingonia per l'allenamento individuale che lo attendeva. Ormai è clima di rottura totale tra lui e la società. Ecco quanto riportato da Sky Sport in merito:

"Lookman ha svuotato l’armadietto qui a Zingonia. Nessun certificato medico presentato ma ad oggi sembra di rivivere la stessa situazione Koopmeiners dello scorso anno".