Calciomercato Napoli, Gazzetta annuncia - In arrivo il nuovo centrocampista: intesa raggiunta, le cifre

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha scelto il sesto centrocampista si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport che annuncia come la trattativa per la chiusura dell'affare sia praticamente ad un passo. Il nuovo centrocampista sarà Fabio Miretti secondo il quotidiano.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

“Il Napoli ha scelto il centrocampista che mancava. Lo conosce (personalmente) Manna, lo conosce (calcisticamente) Conte, e dunque Fabio Miretti non dovrà neanche presentarsi: sa quel che dovrà dare, in una squadra che ha preso forma, ha bisogno di poco altro, per esempio di vendere, dopo aver girato alla Juventus i 14 milioni che serviranno per arricchire l’organico”.