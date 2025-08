"Quest'anno vi sentite i più forti dopo lo scudetto?", la risposta di McTominay a Il Mattino

Ultimissime Calcio Napoli - Intervista di Scott McTominay a Il Mattino dal ritiro del Napoli di Castel di Sangro.

Intervista McTominay sulla prossima stagione del Napoli

Ecco un estratto sugli obiettivi della prossima stagione:

Vi sentite la squadra più forte della Serie A dopo lo scudetto?

«Assolutamente no. Nel nostro mondo le cose cambiano così repentinamente da dover conservare la consapevolezza di non essere mai i migliori. Ci sono così tante squadre forti e attrezzate in Serie A. E poi non basta essere la miglior squadra o avere il miglior calciatore per poter vincere».