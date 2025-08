Sky - Nuovo sondaggio per Zanoli! C'è una squadra pronta ad acquistarlo a titolo definitivo

Calciomercato Napoli, ultime notizie: nuovi aggiornamenti da Sky Sport sulle trattative in corso. Ci sono almeno tre squadre interessate ad Alessandro Zanoli, il terzino classe 2000 del Napoli che nella passata stagione era in prestito al Genoa.

Secondo quanto riportato su Sky, c'è stato un nuovo sondaggio dell'Udinese per Zanoli: il club friulano è disposto ad acquistare il calciatore del Napoli a titolo definitivo. Su Zanoli c'è anche il Bologna e si è inserito il Parma, che però prenderebbe Zanoli solo in prestito, una soluzione che il Napoli non apprezza.