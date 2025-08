Retroscena Conte, CdS - Non è soddisfatto delle prestazioni nelle amichevoli: si aspetta una reazione con il Girona

Ultimissime calcio Napoli - Antonio Conte non è soddisfatto delle amichevoli disputate finora dalla sua squadra si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. L'allenatore si aspetta una reazione della squadra contro il Girona per invertire una serie di risultati che ha visto il Napoli vincere solo una volta nelle ultime uscite pareggiando e perdendo con due squadre di Serie C (Casertana e Arezzo).

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Sia chiaro: la prestazione contro la squadra di Aquilani, al lavoro per il prossimo campionato di Serie B, non ha rubato l'occhio, ma almeno il Napoli ha salutato la Val di Sole con un successo. Per il resto, una sconfitta e un pareggio contro due formazioni di Serie C - Arezzo e Casertana - e un'altra caduta nel primo test internazionale con il Brest. Conte non può essere soddisfatto e non lo è al netto di una serie di elementi oggettivi che non vogliono essere alibi: la squadra è un cantiere e il mercato è aperto; lo stress psicofisico della preparazione durissima ha spezzato le gambe e affettato i riflessi. Magari sono solo episodi, per carità. Ma i passi indietro di domenica con il Brest e di ieri con la Casertana hanno obbligato Conte ad alzare il livello di guardia".