Cessioni Napoli, 5 chiamate per Zanoli: due sono a sorpresa

Ultimissime calciomercato Napoli: si lavora anche in uscita e occhio, tra gli altri, ad Alessandro Zanoli ieri in campo anche contro la Casertana.

Calciomercato Napoli, cinquesquadre interessate a Zanoli

Come rivela Il Mattino oggi in edicola, non mancano le richieste per il giocatore del vivaio napoletano che alla fine potrebbe restare anche come vice Di Lorenzo: in queste settimane sono infatti arrivate le chiamate di Bologna, Fiorentina, Udinese e a sorpresa anche un club di Premier League e il Paok avrebbero chiesto informazioni, quest’ultima in particolare nel corso dell'affare relativo a Vlad Cheddira.