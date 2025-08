Calciomercato Napoli - Novità importanti per la cessione di Giovanni Simeone. Come si legge sulle pagine di Tuttosport l'intesa è stata raggiunta tra Napoli e Torino sulla base di una cessione a titolo definitivo - e non più con la formula del prestito con obbligo - per una somma vicina ai 6-7 milioni di euro. Nelle prossime ore è previsto un ultimo vertice tra le due dirigenze per sistemare gli ultimi dettagli di una trattativa che- salvo colpi di scena - andrà in porto.