Castel Volturno - Clima di festa per i giocatori e i tifosi all'esterno del Konami Training Center di Castel Volturno dove molti supporters partenopei si sono raggruppati per salutare i giocatori all'uscita post allenamento. Il tutto a poche ore da Napoli-Juve, gara che si disputerà domani alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Tra i protagonisti anche Victor Osimhen a cui è stata fatta una richiesta particolare. Clicca su play per guardare il video: