Reginaldo: "Vi svelo un aneddoto Conte mio allenatore a Siena"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Reginaldo, ex calciatore allenato da Conte al Siena

“Conte mi ha insegnato a tenere al mio fisico, lui mi spingeva oltre la fatica. Dopo tutto quello che ha fatto in questa stagione, credo che lo scudetto il Napoli non possa più perderlo. Il calo che c’è stato credo sia stato dovuto ai carichi di lavoro per arrivare a questo finale di stagione al top della forma. Se notate, nel secondo tempo il Napoli ora spinge ancora di più per cui il lavoro di Conte a Napoli quest’anno è stato magnifico. Quando è arrivato Conte, subito ha dimostrato cosa può dare ad una società. Basti pensare che c’erano giocatori importanti che volevano andare via e invece guardateli ora. Spero e mi auguro che il Napoli possa vincere lo scudetto”.