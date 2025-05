"Il pallone d'oro, tutta Napoli gli sarà eternamente grata". Raspadori gol da scudetto, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione dell’attacante del Napoli Giacomo Raspadori in Lecce-Napoli? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Gazzetta dello Sport 7 Alla lista dei possibili gol-scudetto iscrive la punizione: colpo da tre pesantissimi punti. Un altro se lo mangia, non fa mancare l’apporto in non possesso.Â

Corriere dello Sport 8 Segna con il destro su punizione, più alla Cristiano che alla divin mancino Diego. Anzi, facciamo alla Jack. L’uomo dei gol decisivi: suo il suggello sullo scudetto del 2023 a Torino contro la Juve, sua la rete che ha deciso una partita cruciale per il bis.Â

Tuttosport 7.5 Due anni fa aveva segnato alla Juve il gol che più di tutti profumava di scudetto. Ci ricasca di nuovo, con un colpo da biliardo su punizione: tutta Napoli gli sarà eternamente grata.Â

Repubblica 7 All'inizio della stagione era la terza scelta, dopo Kvaratskhelia e Neres, ma il gol che può valere lo scudetto lo segna lui.Â

Il Mattino 7,5 Il pallone d'oro. La punizione del maestro, quella che vale mezzo scudetto. Parte in sordina nel primo quarto d'ora, poi sale in cattedra. Non solo con il calcio di punizione con l'assistenza decisiva di McTominay nel movimento che copre lo spazio a Falcone, ma anche sfiorando il goal nel finale, mettendo Gaspar in costante difficoltà .

Corriere della Sera 7,5 Quinto gol in stagione, tre punti che valgono una fetta di scudetto. Riserva extralusso.