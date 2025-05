Repubblica: napoletani senza biglietto assaltano il settore ospiti, a Lecce interviene la Polizia!

Lecce-Napoli 0-1, caos nel settore ospiti prima della partita: moltissimi i tifosi napoletani respinti all'ingresso dello stadio Via del Mare. Oggi La Repubblica commenta così quanto accaduto ieri a Lecce:

Gli ultrà giallorossi hanno contestato la Lega Calcio per non aver rispettato abbastanza il lutto della loro squadra e il clima allo stadio di via del Mare si è fatto subito incandescente, con le forze dell’ordine che hanno dovuto contenere pure gli assalti al settore ospiti dei tanti sostenitori della capolista arrivati ai tornelli senza biglietto.