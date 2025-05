"Destabilizza Krstovic a muso duro". Rrahmani pilastro, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del difensore del Napoli Amir Rrahmani in Lecce-Napoli? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Gazzetta dello Sport 6,5 Mette alla prova le capacità di Krstovic, sfidandolo con il fisico e gli anticipi. Esce un bel duello, che lo vede vincitore.

Corriere dello Sport 7,5 Destabilizza Krstovic: a muso duro, togliendo aria e giocando sull’anticipo. Sul corpo. Insuperabile, decisivo.

Tuttosport 6.5 Insuperabile. Krstovic non osa avvicinarsi.

Repubblica 7 Si conferma il pilastro della miglior difesa d'Europa, non perde nemmeno un duello

Il Mattino 6,5 Cerca il corpo di Kristovic per andare a mettergli la museruola. All'attaccante del Lecce, nella prima frazione, resta solo qualche conclusione dalla distanza. Non sbanda quando il Napoli soffre la maggiore pressione del Lecce, tanti duelli vinti con Krstovic e tante palle spazzate via di testa.

Corriere della Sera 7 Comanda la sua zona, da destra a sinistra. Pilastro della difesa migliore d’Europa.