Il Napoli ammutolisce San Siro! Segna Raspadori e i tifosi dell'Inter piombano in un silenzio straniante

L'Inter ha battuto 1-0 l'Hellas Verona ieri sera, riportandosi a -3 punti dal Napoli. "Una vittoria in sordina", come la descrive oggi il quotidiano La Repubblica, che ormai parla chiaramente di un "Napoli già quasi campione d'Italia" e di un'Inter con la testa già alla sfida di ritorno contro il Barcellona.

Repubblica descrive così l'atmosfera che si respirava ieri sera a San Siro, pochi minuti prima del fischio d'inizio di Inter-Verona:

Lo stadio, in un sabato di ponte in cui qualche abbonato ha disertato, è sembrato mezzo vuoto, tale è l’abitudine di vederlo strapieno. Altrettanto straniante è stato il silenzio dei tifosi fra tribuna e distinti. Ad ammutolirli, la notizia della vittoria del Napoli a Lecce, rimbalzata prima del fischio d’inizio sugli schermi dei cellulari e nelle radioline.

L’Inter è scesa in campo con la volontà di non regalare anzitempo il tricolore al Napoli. Ma anche con la consapevolezza che nemmeno una vittoria avrebbe potuto migliorare la situazione in classifica. Tre punti di distacco erano e tre sono rimasti.

(...) Dopo la vittoria, la curva nord interista ha chiamato i giocatoriper incoraggiarli.