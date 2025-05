Paolo Bonolis, conduttore e noto tifoso interista, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport questo pomeriggio:

"ll campionato purtroppo credo sia complesso da prendere in considerazione per l'Inter. Il Napoli ha un percorso più facile ora, infatti mi stupisce ogni tanto la chiamata al miracolo da parte di Conte che insomma, gli hanno comprato chiunque, ha giocato solo in campionato, credo che più che un miracolo sia il minimo sindacale".