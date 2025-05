Condizioni Lautaro Martinez: quando torna, le ultimissime sulla Champions

Le ultimissime notizie sulle condizioni di Lautaro Martinez che si è infortunato in semifinale d'andata di Champions League durante Barcellona-Inter e ora rischia di stare fuori a lungo saltando anche partite molto importanti.

Condizioni Lautaro Martinez: le ultimissime

L’Inter è tornata in nottata dalla Catalogna e si è goduta una giornata di riposo in seguito al 3-3 maturato allo Stadio Olimpico Lluís Companys di Montjuïc. Per i nerazzurri non è una situazione facile visto le condizioni diLautaro Martinez, il capitano nerazzurro è uscito infortunato al termine della prima frazione di gioco a Barcellona e la prima diagnosi diramata dal club è quella di risentimento ai flessori della coscia destra. L’argentino ha svolto una prima parte di visite questa mattina e domani completerà l’opera con la risonanza magnetica che stabilirà definitivamente i tempi di recupero. Le possibilità di averlo per il ritorno contro i blaugrana sono nulle ma ad Appiano c’è la volontà di provare in tutti i modi a rimetterlo in piedi per l’eventuale finale. Ma quello è uno step che bisognerà guadagnarsi a San Siro e di conseguenza non è tempo di spingersi troppo in la.