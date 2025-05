"Non è al meglio ma dà tutto!". Di Lorenzo capitano vero, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo in Lecce-Napoli? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Gazzetta dello Sport 6,5 Tra “fuori e dentro” – un po’ in fascia, un po’ interno -, solido dietro e prezioso in costruzione. Anche un tacco per Lukaku, in fuorigioco…

Corriere dello Sport 6 Non è al meglio ma dà tutto: più frenato in fase offensiva, mentre in quella difensiva cancella Karlsson. Più serrato e in bilico il confronto con Morente.Â

Tuttosport 6Â Non lascia campo a Gallo: missione compiuta.Â

Repubblica 6,5 Si batte da capitano ed è tra i pochi ad avere fiato fino alla fine

Il Mattino 7 Qualche sovrapposizione in meno del solito. Il piano gara prevede la possibilità di dare a Politano la chance di puntare Gallo senza soluzione di continuità , mentre per il capitano qualche compito in più anche dal punto di vista difensivo. Nella ripresa resta tra i più lucidi, anche quando l'assalto del Lecce si fa più intenso. Trova sempre palle pulite in alleggerimento.

Corriere della Sera 6,5 Prende i suoi per mano nel momento di maggiore sofferenza.