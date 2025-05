Moviola Lecce-Napoli, DAZN chiarisce: "Non è rigore il fallo di Gaspar su Raspadori"

Moviola Lecce-Napoli 0-1, a Dazn l'ex arbitro Marelli giudica il mancato rigore assegnato al Napoli dopo il presunto fallo di Gaspar su Raspadori, al minuto 41' del primo tempo.

"La panchina del Napoli ha protestato perché il piede sinistro di Raspadori, dopo il tiro, è rimasto sotto il ginocchio sinistro di Gaspar. Dobbiamo però valutare il movimento compiuto dal difensore: se guardiamo bene, Gaspar non si lancia verso l'avversario, ma in opposizione all'avversario. Lo scontro di gioco è fortuito. Gaspar si lancia davanti a Raspadori per intercettare il pallone, non c'è movimento verso il giocatore. Contatto di gioco regolare".