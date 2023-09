UFFICIALE - Germania, esonerato Flick: ecco il nome in pole per sostituirlo

La federazione tedesca ha esonerato Hans-Dieter Flick dall'incarico di commissario tecnico. Lo si apprende da un comunicato ufficiale diffuso sul sito e sui canali social della stessa DFB:

"Le commissioni hanno convenuto che la Nazionale maggiore maschile abbia bisogno di un nuovo slancio dopo i recenti risultati deludenti. In vista del Campionato europeo casalingo, occorre uno spirito di ottimismo e fiducia. Per me personalmente, è una delle decisioni più difficili del mio mandato finora. Perché apprezzo Hansi Flick e i suoi assistenti allenatori come esperti di calcio e come persone. Tuttavia, il successo sportivo è la massima priorità per la DFB. Pertanto, la decisione era inevitabile".L'obiettivo, conclude la DFB, è "trovare il successore di Hansi Flick il prima possibile".