Tmw - Supercoppa italiana, confermato il cambio data: si attende solo l'ufficialità

Notizie Calcio Napoli - Il 2024, oltre al campionato e si spera Champions League e Coppa italia, vedrà il Napoli impegnato anche in un’altra manifestazione: la Supercoppa italiana. Competizione che quest’anno si svolgerà in una maniera inedita con una corsa a quattro tra le vincenti di campionato e coppa italia e le rispettive seconde classificate.

Supercoppa italiana, confermato il cambio dataÂ

Fissata inizialmente per inizio gennaio, tale manifestazione ora va dritto verso il 21-22 gennaio per le semifinali con la finale in data 25 gennaio. Sono state le autoritĂ saudite a chiedere lo spostamento, con la Lega Serie A che ha individuato le date modificando ad hoc il calendario. Tutto definito: manca di fatto solo l’ufficialitĂ attesa a stretto giro.Â