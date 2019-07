Tmw - Subito uno spavento per Veretout nel ritiro della Fiorentina: botta dolorosa alla caviglia, francese con le mani al volto [VIDEO]

E' iniziato quest'oggi anche il ritiro della Fiorentina e non deve essere stato di certo facile dal punto di vista emotivo e non solo per Jordan Veretout. Oltre alla contestazione dei tifosi, il mediano francese, come riportato da Tuttomercatoweb, ha dovuto fare i conti con un grosso spavento. E' uscito, infatti, malconcio da un contrasto con il suo compagno di squadra Dabo. Botta alla caviglia per lui, che per il dolore si è subito portato le mani al volto. Solo nella mattinata di domani si capirà meglio l'entità del colpo subito dall'uomo-mercato gigliato, che da tempo è nel mirino del Napoli.

