Tifoso Spezia da applausi: "Mi sono vergognato allo stadio, ho chiesto scusa ai napoletani: Napoli bellissima, basta odio!" | VIDEO

Ultime notizie Serie A - Un giovane tifoso dello Spezia via TikTok ha dato una vera e propria lezione di vita dopo la partita col Napoli allo stadio Picco. Una gara ricca di cori indicibili e vergognosi. Di forte discriminazione. E il video realizzato dal giovane tifoso spezzino è davvero da incorniciare. Per la potenza e per la riflessione di gran livello, che merita qualche minuto di ascolto.

Lorenzo Dalto è il nome del TikToker tifoso dello Spezia che ha dato una lezione di civiltà all'intera popolazione di La Spezia con queste parole:

"Sono appena tornato dallo stadio, sono veramente di malumore per quel che mi è successo allo stadio prima e peggio ancora dopo al ristorante. Ero a Spezia-Napoli in curva, sappiamo cos'è successo l'anno scorso. La curva del Napoli non c'era, ma c'erano tanti tifosi del Napoli, tutte famiglie e molti residenti a La Spezia. Per 90', dall'inizio alla fine, i tifosi dello Spezia hanno intonato cori beceri, di livello bassissimo. Ovviamente contro Napoli, Spalletti, Maradona, la Campania e il sud Italia: mi scoccia ripeterli perché son sempre le solite stupidaggini.

Ragazzi, il calcio non è questo: era pieno di famiglie e bambini venuti a tifare per i loro idoli, perché dare questo brutto esempio e lasciare tanto odio? Perché devi odiare? Immaginate di essere un ragazzino in curva dello Spezia, che cosa gli lasci? A odiare? E provate a immaginare un ragazzino del Napoli allo stadio: tutto questo odio lo farà star male, lo farà sentire diverso! Perché bisogna creare sempre una divisione non calcistica, ma andando sul personale? Che poi diciamoci la verità, se la fan tutti la vacanza a Napoli che è bellissima. E tutti amano la pizza napoletana. E poi, quando vai a Napoli non ti fai la foto al murales di Maradona? Non prendetemi in giro!

Dopo lo stadio, viene ancora un altro episodio più brutto: vado al ristorante, incazzato nero coi miei concittadini. Nel locale, c'era una famiglia napoletana che festeggiava il compleanno del loro figlio da una parte, tre tifosi e un ragazzino dello Spezia da un altro lato. Quest'ultimi hanno intonato di nuovo gli stessi cori dello stadio, girandosi verso la famiglia: che era in imbarazzo, delusi ma li hanno ignorati. Io ero in imbarazzo e mi sono vergognato, sono uscito fuori a prendere una boccata d'aria. Il caso vuole che lì fuori ci fosse il nonno della famiglia napoletana, al quale mi son sentito in dovere di chiedere scusa. E lui mi ha risposto: 'Io abito qui, siamo tutti italiani'. Mi son sentito ancora peggio. Il calcio deve unire non dividere!".