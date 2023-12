Supercoppa, è subito addio alla formula Final Four? I club pensano di tornare alla gara secca: il motivo

Notizie calcio. Il prossimo 21 gennaio 2024 inizierà con la prima semifinale, Napoli-Fiorentina, la Supercoppa Italiana, la prima con la formula Final Four che vede protagoniste anche Inter e Lazio, che si sfideranno il giorno dopo. La finale, invece, è in programma il 22 gennaio.

Ma la prima edizione con la formula delle Final Four potrebbe essere anche l’ultima. Infatti, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i club hanno inserito una clausola a loro favore per tornare alla sfida a gara secca, come si è visto nelle ultime stagioni. Questa si può attivare fin dalla prossima edizione, con buona pace della Lega Serie A che ha sempre ritenuto il cambio di formula indispensabile per accrescere appeal e ricavi, come dimostrato dall’accordo siglato con l’Arabia Saudita, che sarà la sede della Supercoppa 2023.

Il motivo per cui i club sarebbero vicinissimi a scegliere di tornare al passato è da ricondurre all’introduzione della nuova Champions League nella stagione 2024/25. Questo calendario con ancora più partite starebbe inducendo i club a togliere un impegno, che costerebbe due partite in più e la partecipazione di altre due squadre per un torneo esclusivamente italiano, ma che inevitabilmente va incidere in un calendario già intenso che nell’estate 2025 vedrà anche l’introduzione del Mondiale per Club a 32 squadre.