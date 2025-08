Sportitalia - Il Napoli non ha fretta di chiudere per Gutierrez: ogni giorno può essere quello giusto per la chiusura

Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcuni aggiornamenti di calciomercato Napoli in diretta su Sportitalia. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il Napoli non aveva fretta di chiudere oggi per Gutierrez e non l’ha fatto. Le valutazioni toccano anche il futuro di Raspadori. Se arrivassero offerte convincenti per Raspadori, potrebbero esserci modifiche nelle operazioni in entrata. Il Napoli mette sul piatto 20 milioni di euro circa, ogni giorno può essere quello giusto".