Rinforzo per la Primavera della SSC Napoli. Il club partenopeo ha ingaggiato Christian Torre, mezzala classe 2007. Come riferito dal giornalista Ciro Troise, Torre può giocare anche da esterno offensivo. É reduce dal fallimento della Spal ed arriva da svincolato. Di origini napoletane, quattro anni fa si trasferí in Emilia dalla scuola calcio Real Casarea in cui é cresciuto.