Ritiro Napoli a Castel di Sangro, Lucca risponde alle domande dei tifosi | VIDEO

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video dell'incontro tra quattro calciatori del Napoli e i tifosi in ritiro in Alto Sangro. L'evento si tiene sul palco di Piazza Plebiscito. Queste le dichiarazioni di Lorenzo Lucca:

"Cosa faccio nel tempo libero? Guardo Netflix, mi alleno, gioco alla playstation...i giochi di guerra, FIFA, Fortnite"

"Una persona a cui devo tutto? Sicuramente i miei genitori e mio fratello che mi hanno sostenuto sin da subito, ringrazio loro perchè mi hanno fatto arrivare fin qui e mi hanno fatto fare ciò che ho sognato da bambino"

"Il gol più bello della mia carriera? Mi ricordo sicuramente un gol contro il Bari, Palermo-Bari di punizione quando giocavo in Serie C. Poi l'anno scorso ho fatto secondo me un bel goal sia contro l'Inter che contro il Milan. Se ogni tanto me lo guardo? Sì, ogni tanto mi vedi i miei video soprattutto gli errori per migliorare".

"Fin da quando ho iniziato a giocare non ho mai cambiato il mio atteggiamento, chi mi è stato vicino mi ha sempre detto di non smettere di avere l'atteggiamento giusto"

"Un sogno calcistico? Vincere uno scudetto sarebbe bello! Il sogno di ogni bambino è vincere con l'Italia, vincere i Mondiali"