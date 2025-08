Ritiro Napoli a Castel di Sangro, Beukema risponde alle domande dei tifosi | VIDEO

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video dell'incontro tra quattro calciatori del Napoli e i tifosi in ritiro in Alto Sangro. L'evento si tiene sul palco di Piazza Plebiscito. Queste le dichiarazioni di Sam Beukema:

"Cosa faccio nel tempo libero? Mi piace giocare a play, Fifa ed essere con la mia famiglia".

"Differenza calcio olandese e italiano? In Olanda giochiamo molto con la palla, in Italia è tutto più tattico: questo penso che sia la grande differenza tra il calcio olandese e quello italiano".

"Il complimento più bello ricevuto? Mi hanno detto che anche se gioco a Napoli non sono cambiato come persona. Voglio essere sempre Sam, non voglio cambiare".

"Primo gol importantissimo? Basta che sia importantissimo, contro chi decidete voi (ride, ndr)".

"La chiamata del Napoli? Quando ero in vacanza a Ibiza ho parlato con mister Conte, quando il Napoli ti chiama senti subito una emozione dentro ed è bello giocare qui".

"Un sogno? Da bambino il sogno era arrivare alla nazionale olandese, vincere il Mondiale. Ma ora voglio vincere uno scudetto con il Napoli".

"Marianucci compagno di stanza? È uno dei migliori compagni di stanza che potessi avere (ride, ndr)".