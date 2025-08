Zanoli-Bologna, offerta al ribasso! Si inserisce un altro club di Serie A: la valutazione del Napoli

Calciomercato Napoli. Futuro in bilico per Alessandro Zanoli, esterno destro del Napoli: nell'ultima amichevole è stato utilizzato come ala da Conte, con il mister che sta valutando se concedere al classe 2000 una chance come vice Di Lorenzo (oppure affondare il colpo per Juanlu del Siviglia).

Calciomercato Napoli, le ultime su Zanoli

A Zanoli si è interessato il Bologna ma, come riportato dal Corriere dello Sport, il club rossoblu non è l'unico sul laterale:

"Tra l'altro, resta in sospeso il destino di Alessandro Zanoli, 24 anni: l'offerta del Bologna, prestito da 500mila euro e obbligo di riscatto tra i 3,5 e i 4 milioni, è stata rifiutata. E s'è inserita l'Udinese, pronta a investire 5 milioni. La valutazione è 7."