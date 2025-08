Fava: "Scudetto? Mi permetto di dire una cosa sulla posizione del Napoli"

Dino Fava, ex attaccante dell'Udinese, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

“Osimhen? Bisogna andare avanti, ma sarebbe stato bello averlo con noi, poteva essere una squadra ancora più super. Abbiamo avuto la fortuna di aver avuto un calciatore straordinario, alla fine è andata anche meglio di come ci aspettavamo, va bene così. Il Napoli, con l’Inter, è la squadra che deve lottare per il titolo. Mi permetto di dire che il Napoli ha qualcosa in più e parte un gradino avanti: ha consapevolezza e un allenatore come Conte. La notizia su Pulisic al Napoli e Zanoli e Raspadori al Milan? Mi fa sorridere. Raspadori? Difficilmente lo lascerei partire, è un calciatore duttile e ti ha risolto molte partite. Lo terrei, ma ognuno fa le sue scelte. Quella del Napoli è una rosa che si sta cercando di delineare, con degli accorgimenti che andranno a completare un’ottima rosa. Credo che sarà un altro bel campionato, penso che ci divertiremo anche quest’anno. Ai miei tempi c’erano squadre straordinarie e fortissime, questa è stata la mia grande soddisfazione, giocare con calciatori fortissimi. Sarebbe stato bello giocare oggi, è difficile trovare attaccanti di ruolo”.