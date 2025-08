De Giovanni: "La società ha onorato lo scudetto con questa campagna acquisti"

Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’:

“Il Napoli è profondamente identitario della città, essere napoletani vuol dire tifare Napoli. Noi siamo una generazione fortunata, visto che ha visto quattro scudetti ed una Coppa Uefa. Ma abbiamo visto anche il fallimento e l’abisso. Oggi è un giorno importante per tutti noi. Questo scudetto è stato già onorato dalla società, grazie ad una campagna acquisti scoppiettante. Gente come De Bruyne non arriva nel nostro campionato. Questa squadra se la può giocare in tutte le competizioni a tutti i livelli e con la grande consapevolezza che abbiamo un allenatore che sa quello che fa. Ci divertiremo molto. Fuochi d’artificio per Conte? Posso dire che è stato un grande segno di riconoscimento. Conte è un vincente, ma farlo in un posto come Napoli è sicuramente diverso. Lui non ha mai visto un’esplosione di felicità come quella vista a Napoli quando ha vinto lo scudetto. La grandissima festa della parata del bus è stata sicuramente un upgrade per lui. Conte è sicuramente contento del mercato,ma bisogna completare la rosa: bisogna trovare i sostituti di Di Lorenzo, Anguissa e Lang. Mi aspetto che il Napoli completi la rosa il prima possibile".