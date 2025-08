Pià: "Il Napoli può affrontare da protagonista tutte le competizioni. C'è un dato di fatto sul calciomercato"

Inacio Pià, ex attaccante del Napoli, operatore ed intermediario di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

“Far parte della storia di questo Napoli è una cosa emozionante. Non ricordo negli ultimi anni un Napoli che si è mosso così bene sul mercato e in anticipo. Vedo che vuole vincere, magari puntare anche alla Champions, anche se ci sono squadre più attrezzate. Il Napoli ha fatto un mercato fenomenale e va dato merito a De Laurentiis, alla dirigenza e a Conte, inizia il campionato con una squadra decisa. Osimhen? Penso che abbia ricevuto tanto affetto dal popolo napoletano, alla fine ha dato tanto e ha ricevuto tanto, ma penso che la sua storia sia stata chiusa quando c’è stato il primo malcontento da parte sua e della società.

Il fatto che abbia dato continuità alla sua avventura in Turchia fa bene a lui e al Napoli. Lukaku e Lucca sono due prime punte e penso che il Napoli abbia bisogno di un calciatore che garantisca almeno 20 gol. Il Napoli deve affrontare da protagonista tutte le competizioni. Penso che il Napoli, adesso, è già messo bene e vedo poche squadre in Europa così, mancano delle alternative in vari ruoli. Adesso non ha la fretta e la pressione di intervenire sul mercato e valuterà delle occasioni. Samuele? Ha bisogno di tempo per crescere, magari in futuro potremmo vederlo anche a Napoli. E’ giusto anche avere delle critiche, perché lo aiutano a crescere. Le pagelle? Dipende dal carattere del calciatore, io non ero uno che andava a prendere i giornali per vedere i voti. E’ un fatto di curiosità, tanto lo sai se fai bene o male, ma avevo dei compagni che ci rimanevano male. Il miglior giudizio lo dà il calciatore”.