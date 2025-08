Ansia Bologna, infortunio Bernardeschi: si teme un lungo stop

Ansia in casa Bologna per le condizioni di Federico Bernardeschi. Il giocatore degli emiliani, giunto in rossoblù nelle scorse settimane, si è infortunato al ginocchio durante l'amichevole contro la Vis Pesaro: uscito dolorante al 55', l'ex Toronto ha accusato un problema fisico al ginocchio che ha messo in ansia i tifosi rossoblù e Vincenzo Italiano. Nella giornata di domani Bernardeschi verrà sottoposto ad esami strumentali approfondite che chiariranno l'entità dell'infortunio: le prime sensazioni non sono positive, si teme un lungo stop.