Sportitalia - Fabbian piace al Napoli, c'è l'ok di Conte e del suo staff! Se dovesse arrivare è già pronta una cessione

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcuni aggiornamenti di calciomercato Napoli in diretta su Sportitalia. Di seguito le sue dichiarazioni:

Alfredo Pedullà ha poi aggiunto sul proprio portale:

"Si parla molto di Miretti in chiave Napoli, di sicuro esiste il gradimento, ora bisogna aspettare per memorizzare come e quando potrà entrare nel vivo la trattativa con la Juventus. Ma attenzione a un altro profilo che al Napoli piace per il centrocampo: il riferimento è a Giovanni Fabbian che per Conte sarebbe la perfetta soluzione alternativa a McTominay. Qualche contatto con il Bologna c’è stato, vedremo se il Napoli deciderà di affondare, ma di sicuro il profilo è apprezzato per le sue caratteristiche da “assaltatore”, i famosi inserimenti che garantiscono gol".