Moretto: "Juanlu Sanchez ha l'accordo col Napoli, ma è vicino ai Wolves! Serve il rilancio di Manna: le cifre"

Calciomercato SSC Napoli - Matteo Moretto s'è espresso così sull'affare Juanlu Sanchez:

"Per Juanlu il Napoli è in corsa, forte dell’accordo col calciatore, ma oggi la società più vicina è il Wolverhampton che ha raggiunto di fatto un accordo col Siviglia per 17.5 milioni di euro. Il Napoli ha un accordo col calciatore, ma ha offerto 14 milioni più il 10% sulla futura rivendita. Il Siviglia chiede 3 milioni in più. Se il Napoli dovesse rilanciare potrà prendere il calciatore: diversamente sarà difficile".