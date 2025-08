Fabbroni annuncia: "Gutierrez è al 90% un giocatore del Napoli"

Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’:

"Wolverhampton su Juanlu Sanchez? Qui vedremo se il Napoli lo vuole o meno, perché il Wolverhampton è di Premier ma è di bassa classifica. Gutierrez? Nel giro di poche può essere chiuso. Non è di quelli pronti, ma si può attendere il recupero post operatorio. Gutierrez lo dobbiamo considerare al 90% un giocatore del Napoli, darà un mano offensivamente. Conte utilizzerà il 4-3-3, ma con diversi cambiamenti rispetto all’anno scorso. Gli esterni dovranno fare un durissimo lavoro. Rrahmani l’anno scorso è stato superiore a Buongiorno dal punto vista del rendimento. Puoi essere un grande giocatore, ma poi se manchi tante partite. Meret e Milinkovic-Savic sono due portieri che coprono il ruolo in maniera diversa. Ma nel calcio moderno è fondamentale avere un centrale che dia il via ai vari meccanismi e l’anno scorso è stato Rrahmani.La Champions ti toglierà tantissime energie ed in campionato le partite più facili diventeranno quelle più difficili. Noa Lang può essere un gran colpo per il fantacalcio".