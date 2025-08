Galatasaray, vice presidente: "Osimhen? Nessun debito per lui: ha rifiutato cifre clamorose per essere con noi"

Abdullah Kavukcu, vice presidente del Galatasaray, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Non abbiamo mai compromesso la nostra posizione; abbiamo dimostrato la forza del Galatasaray. Grazie a Dio, non stiamo firmando il contratto di Victor lasciando un debito per il futuro. Questo è un incredibile motivo di orgoglio per noi; al contrario, abbiamo depositato il contratto di Victor come capitale nelle casse del Galatasaray. Pensateci: è insufficiente per esprimerlo abbastanza, ma le somme che Victor ha rinunciato qui sono davvero enormi. Ha rinunciato a una somma a cui nessun altro giocatore rinuncerebbe mai, e siamo molto felici di averlo".